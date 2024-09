Washington s'attaque à l'exemption de droits de douanes pour les petits achats

Le gouvernement américain a annoncé vendredi s'attaquer à "l'utilisation excessive et l'abus" d'un mécanisme permettant aux importations de moindre valeur d'entrer sans droits de douane aux Etats-Unis, souvent depuis la Chine avec les sites Shein et Temu.

Les autorités américaines cherchent à exclure certains produits de ces exonérations de droits de douane, une décision qui pourrait avoir une incidence sur la majorité des importations chinoises de textile et d'habillement.

Si quelque 140 millions de colis entraient aux Etats-Unis par an grâce à cette exemption il y a dix ans, ce sont aujourd'hui plus d'un milliard par an.