La religion, cheval de bataille davantage enfourché par Trump

Des deux principaux candidats à la Maison Blanche, seul un va à la messe le dimanche: Joe Biden, qui est catholique. Et pourtant c'est Donald Trump qui vend des bibles, se compare à Jésus-Christ et se pose en défenseur de Pâques.

Le candidat républicain a été secondé par divers barons fédérés sous la bannière "Make America Great Again", dont son fils. "Voici la nouvelle religion de la gauche. Ils veulent que les gens rendent grâce au drapeau transgenre plutôt qu'à Dieu. Il faut les arrêter", a écrit Donald Trump Junior.

Or, cette année, le 31 mars a coïncidé avec le dimanche de Pâques. De quoi permettre à l'appareil trumpiste, par un raccourci discutable, d'affirmer que le président démocrate "a déclaré le dimanche de Pâques jour des transgenres", selon eux "un blasphème".

En ce lundi censé préfigurer pour les chrétiens une éternité paisible et radieuse, Joe Biden et son épouse ont eux assisté à la traditionnelle course à l'oeuf dans le jardin de la résidence présidentielle. Le jeu enfantin, qui se pratique avec une cuillère, consiste à pousser un œuf sur la pelouse, en présence d'un lapin géant, symbole de Pâques aux Etats-Unis.

Mais même ces oeufs innocents, décorés par les bambins dans le cadre d'une fête supervisée par la Première Dame, se sont retrouvés plongés dans la cocotte de la controverse.

- Oeufs de la discorde -