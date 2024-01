"La situation est au-delà des mots": le directeur général de l'OMS au bord des larmes au moment d'évoquer la situation à Gaza

S'exprimant lors d'une réunion du Conseil exécutif de l'OMS, l'ambassadrice israélienne auprès des Nations unies à Genève, Meirav Eilon Shahar, a accusé le Hamas d'avoir "militarisé l'ensemble de la zone civile de la bande de Gaza dans le cadre d'une stratégie préméditée".

"Il s'agit de faits indéniables que l'OMS choisit d'ignorer à maintes reprises. Il ne s'agit pas d'incompétence. Il s'agit de collusion", a-t-elle dénoncé. Dans chaque hôpital que "l'IDF (armée israélienne, ndlr) a fouillé à Gaza, elle y a trouvé des preuves qu'il était utilisé à des fins terroristes par le Hamas", a-t-elle ajouté sur le réseau social X.

Israël accuse le Hamas d'avoir utilisé les hôpitaux pour mener des attaques et cacher des tunnels et des armes, ce que le mouvement dément. Selon l'ambassadrice israélienne, "l'OMS savait que des otages étaient retenus dans les hôpitaux et que des terroristes y opéraient".