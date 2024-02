La Suède va devenir le 32e membre de l'Otan après le feu vert hongrois

La Suède, qui avait annoncé en même temps que la Finlande sa candidature dans la foulée de l'offensive russe en Ukraine, va devenir le 32e membre de l'Otan et mettre fin à plus de 200 ans de non-alignement militaire. La candidature de Stockholm a été approuvée à une écrasante majorité par les députés hongrois (188 sur 199), qui ont ainsi levé le dernier obstacle à cette adhésion.

Celle-ci rendra l'Alliance atlantique "plus forte", a estimé lundi le secrétaire général Jens Stoltenberg. Des propos dont s'est fait l'écho le chancelier allemand Olaf Scholz, soulignant que cette décision "renforce notre alliance de défense et avec elle la sécurité de l'Europe et du monde".

L'attente aura été longue et la route chaotique pour Stockholm : aux tractations avec la Turquie, conclues par un vote positif en janvier, se sont ajoutés les atermoiements du dirigeant nationaliste hongrois Viktor Orban, le dernier réfractaire.

Dans les rues de la capitale suédoise, la nouvelle a été accueillie positivement.