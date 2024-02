La Turquie commémore le séisme du 6 février 2023, pire catastrophe de son histoire moderne

Onze provinces parmi les plus pauvres de Turquie ont été touchées, 14 millions de Turcs affectés, et nombre d'entre eux sont toujours sous le choc.

"La vie a perdu tout intérêt", ajoute-t-elle. "Je n'ai plus de famille à visiter, plus de porte à laquelle frapper, plus d'endroit agréable où vivre. Plus rien."

Au total, plus de 100.000 bâtiments sont tombés, 2,3 millions sont altérés et 700.000 personnes vivent dans des conteneurs.

- "Est-ce que quelqu'un nous entend ?" -