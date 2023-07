La vague #MeToo submerge à son tour Taïwan

Cette vague #MeToo qui submerge les milieux politique et universitaire en passant par le show-business a été déclenchée par la lanceuse d'alerte Chen Chien-jou, qui a eu le courage de dénoncer le harcèlement sexuel dont elle a été victime.

Taïwan se targue d'être l'une des démocraties les plus progressistes d'Asie, avec la première loi de la région sur le mariage homosexuel et un nombre élevé de femmes politiques. Mais le flot incessant de cas #MeToo depuis plusieurs mois témoigne du profond problème d'inégalité entre les sexes.

Quand elle a eu le courage d'en parler au responsable des affaires féminines du parti, Mme Chen a déclaré avoir été traitée de manière "froide et humiliante" et s'être heurtée à l'hostilité de son supérieur.

"On m'a demandé +pourquoi n'avez-vous pas sauté du van?+ et "pourquoi n'avez-vous pas crié?+", confie-t-elle à l'AFP, "j'ai eu l'impression d'être niée et blâmée, comme si c'était une plaisanterie (pour son supérieur)".

Son récit public a fait instantanément le tour des réseaux sociaux, libérant la parole de ses compatriotes qui se sont mises à raconter des cas de harcèlement au travail.

Son histoire a également déclenché une prise de conscience au-delà de la sphère politique.