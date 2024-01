La vice-présidente du Venezuela rejette le "chantage grossier" des États-Unis

"Le Venezuela rejette l'ultimatum et le chantage grossier et injustifié lancés par le gouvernement américain. S'ils font le faux-pas d'intensifier l'agression économique (...) les vols de rapatriement des migrants vénézuéliens seront immédiatement annulés (...) et tout mécanisme de coopération existant sera réexaminé".

Les Etats-Unis ont annoncé mardi qu'ils réimposeront des sanctions contre le secteur pétrolier et gazier vénézuélien, jugeant que le président Nicolas Maduro ne respectait pas ses engagements en vue de la tenue cette année d'une élection présidentielle équitable.