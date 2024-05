L'acteur Kevin Spacey dément de nouvelles accusations d'agressions sexuelles

Dans ce documentaire, intitulé "Spacey Unmasked" qui sera diffusé en deux parties lundi et mardi prochains sur la chaîne britannique Channel 4, dix hommes témoignent d'actes inappropriés de l'acteur. L'an dernier, la star de "House Of Cards", deux fois oscarisée pour ses rôles dans "American Beauty" et "Usual Suspects", avait été innocentée dans un procès retentissant à Londres après les accusations d'agressions sexuelles de quatre hommes.

Dans un entretien avec le journaliste britannique Dan Wootton, ancien de la chaîne GB News, et publié sur internet en amont de la diffusion du documentaire, Kevin Spacey a nié tout comportement illégal. "J'assume l'entière responsabilité de mon comportement passé et de mes actes, mais je ne peux pas et je ne veux pas assumer la responsabilité ni m'excuser auprès de quiconque a inventé des choses sur moi ou exagéré des histoires à mon sujet", affirme-t-il notamment dans cette vidéo de plus d'une heure et demie.

Il y reconnait avoir eu des relations sexuelles avec des hommes "qui pensaient faire avancer leur carrière en ayant une relation avec moi", mais "je n'ai jamais dit à quelqu'un que je l'aiderais dans sa carrière en échange de faveurs sexuelles", se défend-il fermement, accusant la chaîne de ne lui avoir laissé que sept jours pour donner sa version de faits qui remonteraient pour certains à près de 50 ans.