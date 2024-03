L'Amérique latine subit une flambée de cas de dengue

L'Amérique latine et les Caraïbes doivent s'attendre à la pire saison de dengue jamais enregistrée, l'épidémie étant favorisée par le réchauffement et le phénomène climatique El Niño, a alerté jeudi l'Organisation panaméricaine de la Santé (OPS).

"C'est un motif d'inquiétude car cela représente trois fois plus de cas reportés qu'à la même date en 2023, année record avec plus de 4,5 millions de cas", a souligné dans une conférence de presse Jarbas Barbosa, le directeur de l'OPS, déclinaison régionale de l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

En moins de trois mois en 2024, les autorités sanitaires de la région ont déjà recensé plus de 3,5 millions de cas et un millier de décès dus à ce virus transmis par la piqûre d'un moustique infecté.

L'année 2024 sera "probablement celle de la pire saison de dengue jamais enregistrée en Amérique", a-t-il ajouté.

La dengue est une maladie virale qui provoque une forte fièvre avec, dans de rares cas, une évolution vers une forme plus grave provoquant notamment des saignements. Les décès sont très rares - environ 0,01% de l'ensemble des cas.

Répandu dans les pays chauds, le virus sévit principalement dans les zones urbaines et semi-urbaines et cause 100 à 400 millions d'infections par an, selon l'OMS.