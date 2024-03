L'armée israélienne dit avoir éliminé un chef du Hezbollah au Liban

"Un peu plus tôt vendredi, un avion de l'armée de l'air israélienne a tiré et éliminé Ali Abdel Hassan Naïm, commandant adjoint de l'unité des roquettes et des missiles du Hezbollah, dans la région de Bazouriyé", a indiqué l'armée dans un communiqué. L'homme était notamment "chargé de mener et de planifier des attaques contre des civils israéliens", a-t-elle affirmé.