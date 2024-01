L'armée israélienne en action à la frontière libanaise "très bientôt", dit un ministre

Le chef d'état-major Herzi Halevi a indiqué récemment que la probabilité d'une guerre "dans les prochains mois" dans le nord du pays était aujourd'hui "beaucoup plus élevée qu'elle ne l'était par le passé".

Depuis les attaques du mouvement islamiste palestinien Hamas en territoire israélien le 7 octobre, qui ont déclenché la guerre à Gaza, les échanges de tirs sont constants entre l'armée israélienne et le Hezbollah, mouvement islamiste libanais allié de l'Iran et du Hamas.

En plus de trois mois, plus de 200 personnes ont été tuées au Liban, selon un décompte de l'AFP. Côté israélien, quinze personnes sont mortes, dont neuf soldats et six civils, selon l'armée israélienne.