Larry Nassar, le médecin coupable d'agressions sexuelles, poignardé en prison

Le médecin du sport américain Larry Nassar, reconnu coupable de nombreux abus sexuels et condamné pour cela, a été victime d'une agression à l'arme blanche dans une prison de Floride dimanche, d'après les médias américains.

L'administration pénitentiaire a confirmé qu'un détenu avait été agressé dimanche après-midi et transporté à l'hôpital ensuite, sans divulguer son identité pour des raisons de confidentialité. Nassar a été poignardé dans le dos et la poitrine et son état est stable. L'incident fait actuellement l'objet d'une enquête interne.

Nassar, 59 ans, avait été condamné pour trois affaires distinctes à une peine de prison pouvant atteindre 175 ans en 2017 et 2018. Médecin de l'équipe américaine de gymnastique et professeur à l'Université du Michigan, il aurait agressé sexuellement au moins 256 jeunes filles. Des gymnastes de renommée internationale ont témoigné contre lui, parmi lesquelles Simone Biles, McKayla Maroney, Aly Raisman et Maggie Nichols.