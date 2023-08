Le bilan des incendies à Hawaï atteint 96 morts et devrait encore augmenter: "Aucun de nous ne connaît encore l'ampleur du désastre"

Ces brasiers d'une intensité et d'une vitesse exceptionnelles ont fait 96 morts à Maui, selon un bilan provisoire dimanche soir, laissant des cadavres difficiles à identifier."Aucun de nous ne connaît encore l'ampleur du désastre", a reconnu le chef de la police de l'île, John Pelletier. L'incendie qui a réduit en cendres la ville balnéaire de Lahaina "a même fait fondre le métal", a précisé M. Pelletier, en appelant les proches de personnes disparues à se soumettre à un test ADN, pour aider à l'identification des victimes.

Le bilan des feux de forêts à Hawaï, les plus meurtriers en plus d'un siècle aux Etats-Unis, pourrait dépasser les 100 décès lundi, alimentant les critiques sur la gestion du drame par les autorités.

Les chiens renifleurs en quête des disparus, qui pourraient se compter par centaines, ont encore une immense zone à parcourir : "Nous allons aussi vite que possible. Mais juste pour que vous sachiez : 3 %, c'est ce qu'ont fouillé les chiens", a souligné le chef de la police. Les circonstances de ces incendies fulgurants, dont la cause n'est pas encore connue, restent floues.

Les autorités critiquées

Les habitants de l'île soulignent le manque d'efficacité des autorités : "Vous voulez savoir quand on a su qu'il y avait le feu ? Quand il est arrivé devant la maison !", a affirmé l'une d'entre-elles à l'AFP. Comme de nombreux habitants, elle n'a reçu ni alerte, ni ordre d'évacuation, à cause d'une série d'anomalies. Les sirènes, utilisées notamment pour les tsunamis, sont restées muettes. Défaillance technique ou décision des opérateurs ? Nul ne sait. Les alertes officielles à la télévision et la radio, elles, étaient inutiles pour les résidents privés d'électricité. Enfin, les téléphones n'ont pas pu aider, faute de réseau. Selon des habitants, l'avertissement habituellement envoyé en cas de danger météorologique ou d'alerte enlèvement, n'a pas retenti sur leurs appareils.

"On a sous-estimé la dangerosité"

Une enquête a été ouverte sur les événements et notamment les décisions prises par les autorités. La députée de Hawaï Jill Tokuda a déjà reconnu que les autorités avaient "sous-estimé la dangerosité et la rapidité du feu". Mazie Hirono, sénatrice démocrate de l'archipel, a, elle, déclaré sur CNN ne pas vouloir "chercher à trouver des excuses pour cette tragédie".