Le bilan s'alourdit encore après le puissant séisme au Japon: au moins 110 morts, la météo complique les recherches

Les services de secours continuaient samedi à fouiller inlassablement les décombres du séisme dévastateur qui a ébranlé le centre du Japon au Nouvel An, faisant au moins 110 morts et 510 blessés, les conditions météorologiques hivernales compliquant les opérations. Environ 210 personnes restaient par ailleurs portées disparues, selon un nouveau décompte annoncé par les autorités locales, mais les espoirs de retrouver des survivants près de cinq jours après la catastrophe sont de plus en plus minces.

Le tremblement de terre de magnitude 7,5 survenu dans l'après-midi du 1er janvier dans la péninsule de Noto a dévasté cette étroite bande de terre d'une centaine de kilomètres de long qui s'avance dans la mer du Japon, provoquant des glissements de terrain et faisant s'effondrer bâtiments et routes. La secousse, ressentie jusqu'à Tokyo à 300 km de là, a aussi déclenché un tsunami: des vagues de plus d'un mètre de hauteur ont frappé les côtes à certains endroits, balayant des habitations et des routes en bord de mer et jetant des bateaux à l'intérieur des terres. La tâche des secouristes devait être rendue ce week-end plus ardue encore par les conditions météorologiques, alors que pluie et neige étaient attendues, avec des températures proches de zéro degré.

Plus de 30.000 personnes étaient réfugiées samedi dans quelque 350 centres d'évacuation selon le département d'Ishikawa, où est située la péninsule de Noto, dans des conditions souvent précaires en particulier dans les zones les plus difficilement accessibles. Près de 25.000 foyers étaient par ailleurs toujours privés d'électricité et plus de 70.000 habitations étaient sans eau samedi matin dans ce département et deux autres situés plus au nord. Pas de problème de sécurité pour la centrale nucléaire