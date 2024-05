Le bourgmestre de Gand rencontre Zelensky au sommet international des villes à Kiev

Mathias De Clercq a été invité par l'Ukraine en tant que vice-président du réseau des villes européennes Eurocities, le plus grand réseau de villes d'Europe. Le deuxième sommet international des villes et des régions a lieu les 8 et 9 mai à Kiev à l'initiative du président ukrainien Zelensky. Plusieurs villes ukrainiennes comme Kiev, Lviv, Kharkiv et Odessa font partie de ce réseau européen et la Journée de l'Europe, le 9 mai, est symboliquement importante pour l'Ukraine.

Le bourgmestre de Gand a déjà eu l'occasion de rencontrer plusieurs maires ukrainiens lors de réunions d'Eurocities, indique son cabinet. "En août 2022, un an après le début de la guerre, Eurocities a signé un protocole d'accord avec des villes ukrainiennes, représentées par le maire de Kiev Vitali Klitschko, sur la reconstruction de l'Ukraine après la guerre. Eurocities jouera un rôle essentiel à cet égard en partageant connaissances et expertise, en recherchant des opportunités de financement et en coordonnant les efforts des différentes villes du réseau."