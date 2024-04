Le chef de la diplomatie française au Liban pour désamorcer le conflit avec Israël

Au fil des semaines, les violences se sont multipliées, Israël frappant le territoire libanais de plus en plus en profondeur et le Hezbollah menant des attaques plus complexes contre des positions militaires israéliennes dans le nord du pays.

"Nous refusons le scenario du pire (...) Personne n'a intérêt a ce qu'Israël et le Hezbollah poursuivent cette escalade. J'ai porté ce message ici (...) et je porterai ce même message en Israël mardi", a déclaré M. Séjourné.

Le ministre français s'exprimait au cours d'une conférence de presse, après avoir rencontré des responsables libanais, dont le Premier ministre Najib Mikati, le chef de l'armée Joseph Aoun et le président du Parlement Nabih Berri, un allié du Hezbollah.