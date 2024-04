Le chef du Hamas Haniyeh à Istanbul pour rencontrer Erdogan

M. Erdogan a confirmé vendredi cette visite, la première en tête-à-tête depuis juillet 2023, tout en restant extrêmement discret sur son objet: "Gardons l'ordre du jour pour nous et M. Haniyeh" a-t-il glissé aux journalistes.

M. Fidan reçoit pour sa part samedi le ministre égyptien des affaires étrangères, Sameh Choukri.

La Turquie, qui se veut le fer de lance du soutien à la cause palestinienne, apporte également un appui solide et constant aux responsables du Hamas, mais s'est trouvée écartée de la médiation entre Israël et le mouvement palestinien.

Cette visite de M. Haniyeh intervient au moment où le Qatar, qui assume un rôle pivot dans les négociations entre Israël et le Hamas, a dit vouloir "réévaluer" son rôle et alors que les négociations pour arracher une trêve et la libération des otages israéliens piétinent.