Le conservateur José Raul Mulino remporte la présidentielle au Panama

Le candidat conservateur José Raul Mulino, favori des sondages et remplaçant de l'ex-président Ricardo Martinelli (2009-2014) condamné pour blanchiment et réfugié à l'ambassade du Nicaragua, a largement remporté dimanche la présidentielle au Panama.

L'avocat de 64 ans a obtenu plus de 34% des suffrages, neuf points devant son principal adversaire, le candidat de centre droit, l'ancien consul Ricardo Lombana, qui a reconnu sa défaite. "J'ai le plaisir, au nom du Tribunal électoral, de vous informer que (...) vous avez remporté la présidence de la République" du Panama, a déclaré le président du tribunal électoral Alfredo Junca lors d'un appel téléphonique à M. Mulino retransmis en direct à la télévision.

Plus tôt, M. Lombana avait dit à ses partisans: "Je reconnais le président-élu de la République du Panama, M. José Raul Mulino" et "je lui souhaite le meilleur". M. Mulino a lui dit recevoir ces résultats avec "responsabilité et humilité". "Je ne suis la marionnette de personne", a-t-il tenu à souligner lors d'un discours devant ses partisans.