Le culte de la "Santa Muerte" gagne en popularité dans les communautés latino-américaines

Prières, offrandes et foi aveugle caractérisent le culte de la "Santa Muerte", introduit aux Etats-Unis par la communauté mexicaine et célébré chaque année dans le quartier du Queens à New York, signe de sa popularité grandissante dans le pays.

La "Sainte Mort" est représentée par un squelette doté d'une faux, d'un globe terrestre ou d'une rose. Elle peut revêtir différents costumes reflétant ses pouvoirs.