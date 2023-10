"Le dilemme est terrible": entre 100 et 150 otages sont retenus à Gaza, que va faire Israël qui prépare un assaut?

On estime qu'entre 100 à 150 otages israéliens et d'autres nationalités se trouvent à Gaza. Ils sont dissimulés dans "le métro de Gaza". Il s'agit de centaines de kilomètres de couloirs qui ont été creusés et bétonnés par le Hamas depuis des années, parfois à 30 mètres sous terre. "C'est évident que les otages seront utilisés comme bouclier humain dans cette ville sous la ville", note Chantal Monet, notre journaliste spécialisée dans les questions internationales.

"Le dilemme est terrible pour Israël", dit-elle. Le pays a toujours défendu ses ressortissants avec des opérations commando pour aller rechercher ses otages, parfois loin d'Israël. "D'ailleurs, le frère de l'actuel Premier ministre Netanyahou est mort dans une de ces opérations en Ouganda en 1976", souligne notre journaliste.