Le F-35A désormais certifié pour l'emport de la nouvelle bombe nucléaire B61-12

Certains F-35A - la version à décollages et atterrissages conventionnels du Lightning II du groupe Lockheed Martin - seront donc désormais capables de transporter la nouvelle bombe B61-12, ce qui fait de cet appareil un chasseur-bombardier "à double capacité" (conventionnelle et nucléaire).

La certification a été obtenue le 12 octobre dernier, selon une déclaration à ce média de Russ Goemaere, porte-parole du "Joint Program Office" (JPO), l'agence du Pentagone qui gère le programme F-35 au profit des forces armées américaines et des clients étrangers. Soit plusieurs mois plus tôt que janvier 2024, l'échéance donnée initialement aux alliés des États-Unis au sein de l'Otan qui ont acquis cet appareil furtif.

"Le F-35A est le premier avion à capacité nucléaire de 5e génération et la première nouvelle plate-forme (chasseur ou bombardier) à atteindre ce statut depuis le début des années 1990. Cet effort de certification nucléaire du F-35 marque le point culminant de plus de dix ans d'efforts intenses au sein de l'entreprise nucléaire, qui comprend 16 parties prenantes gouvernementales et industrielles différentes", a déclaré M. Goemaere.

"Le F-35A a obtenu sa certification nucléaire plus tôt que prévu, fournissant ainsi aux États-Unis et à l'Otan une capacité essentielle qui soutient les engagements de dissuasion étendus des États-Unis plus tôt que prévu.", a-t-il ajouté.