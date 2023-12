Le gouvernement yéménite salue les efforts de l'ONU pour mettre fin à la guerre

A la suite d'une série de réunions en Arabie saoudite et à Oman, les rebelles Houthis et le gouvernement yéménite se sont engagés "en faveur d'un ensemble de mesures visant à mettre en oeuvre un cessez-le-feu à l'échelle du pays", et ont accepté "la reprise d'un processus politique inclusif sous les auspices des Nations unies", avait indiqué l'ONU samedi.

Le gouvernement yéménite "salue" la déclaration de l'ONU concernant "les efforts déployés sous les auspices des Nations unies (...) pour mettre fin à la guerre", a-t-il déclaré dans un communiqué samedi soir, exprimant également "ses remerciements" à l'Arabie saoudite et à Oman pour leurs efforts.