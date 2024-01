Le Japon est le cinquième pays à y parvenir: le module spatial SLIM s'est posé sur la lune

Le module spatial japonais SLIM s'est bien posé sur la Lune et une communication a pu être établie, a indiqué vendredi soir l'agence spatiale japonaise. Les cellules solaires ne produisent cependant pas (encore) d'énergie, a-t-elle ajouté. On cherche actuellement la cause de cela. Le SLIM fonctionne actuellement grâce à l'énergie provenant de batteries qui ont une durée de vie de "plusieurs heures". La mission doit durer plusieurs semaines, mais ce n'est pas possible avec la seule énergie des batteries, c'est pourquoi, pour l'instant, il fonctionne en basse consommation.

Le succès de cette mission, surnommée "Moon Sniper" fait du Japon le cinquième pays à parvenir à se poser sur la lune. C'est historique. Seuls les États-Unis, l'URSS, la Chine et l'Inde avait réussi l'exploit jusqu'ici.