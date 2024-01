Le jeune et bouillonnant Gabriel Attal nommé à Matignon

Le président Emmanuel Macron a nommé mardi à Matignon Gabriel Attal, 34 ans, qui devient le plus jeune Premier ministre de l'histoire de la République et également le premier ouvertement homosexuel.

Peu après, sur X, le président a dit compter sur l'"énergie" de Gabriel Attal pour mettre en oeuvre son "projet de réarmement et de régénération" du pays.

Le jeune et populaire ministre de l'Education nationale va succéder à Elisabeth Borne, contrainte lundi à la démission après vingt mois passés à la tête du gouvernement.

Peu avant cette annonce, il parlait encore redoublement dans une réunion en visioconférence avec des chefs d'établissement. "L'école c'est l’arme la plus puissante que nous ayons pour changer la société" et "quelles que soient les évolutions à venir, cette conviction et cette cause ne cesseront jamais de m'habiter", a-t-il dit en conclusion.