Le Metropolitan Museum de New York va "examiner" l'origine d'oeuvres d'art possiblement volées

Le Metropolitan Museum of Art de New York, l'un des musées les plus prestigieux de la planète, va "examiner" la provenance de certaines de ses d'oeuvres d'art possiblement volées et, le cas échéant, les "restituer" aux pays d'origine, a indiqué l'établissement.

Dans une lettre dévoilée mardi soir par le New York Times et que le musée a postée mercredi sur son site, le directeur Max Hollein a annoncé qu'"il incombait au "Met", l'un des plus grands musées du monde et qui tient une place prépondérante sur le marché mondial de l'art, de s'impliquer de manière plus intense et proactive dans l'examen de certaines parties de nos collections".