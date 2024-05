Le Canada à nouveau en proie aux flammes, des milliers de personnes évacuées: "Je ne sais pas si je vais survivre"

Les citoyens font face à des scènes apocalyptiques, alors que les incendies se rapprochent dangereusement de leurs habitations. Certains ont déjà dû être évacués, rappelant les traumatismes vécus lors des précédents ravages causés par les feux. "Dès qu'on me parle de feu, j'angoisse parce que je ne sais pas si je vais survivre", témoigne un riverain. "Nous avons tout perdu en 2016. J'ai dû repartir de zéro.'

Au Canada, les feux de forêt se poursuivent et ravagent des millions d'hectares de terres suite à un hiver doux et sec. Les flammes menacent désormais plusieurs localités, obligeant les habitants à les évacuer. Les pompiers luttent avec acharnement pour contenir les incendies, mais la situation reste critique.

Le dérèglement climatique alimente la recrudescence des feux de forêt, tandis que les conditions météorologiques de plus en plus extrêmes compliquent la tâche des pompiers. Plus de 150 feux menacent actuellement le pays, laissant craindre un été tragique.

L'an dernier, le Canada dépassait tous les records avec plus de 18 000 kilomètres carrés partis en fumée, soit plus de la moitié de la surface de la Belgique. Les Canadiens, refusant de rester impuissants, redoublent d'efforts pour faire face à cette crise environnementale majeure.