Le monde se prépare à entrer en 2024

Des foules de fêtards se préparent à faire leurs adieux à la turbulente année 2023, la plus chaude jamais enregistrée, marquée par l'essor de intelligence artificielle, la crise climatique et les sanglantes guerres à Gaza et en Ukraine. La population mondiale – qui dépasse aujourd'hui les huit milliards – s'apprête à commencer la nouvelle année, avec l'espoir de mettre un terme au coût élevé de la vie et aux conflits mondiaux.

A Sydney, autoproclamée "capitale mondiale du Nouvel An", plus d'un million de fêtards sont attendus sur l'estran de la ville, malgré une météo inhabituellement froide et humide. Huit tonnes de feux d'artifice célèbreront, avec éclat, 2024 qui, pour la moitié de la population mondiale, sera une année d'élections cruciales. Ce sera aussi une année olympique, avec les Jeux accueillis l'été prochain à Paris. Au cours des 12 derniers mois, le monde a été submergé par la vague rose de la "Barbie mania", a connu une prolifération d'outils d'intelligence artificielle sans précédent et la première greffe mondiale d'un œil entier.

L'Inde est devenue le pays le plus peuplé au monde, ravissant le titre à la Chine. Elle a également été le premier pays à poser un engin spatial dans la région inexplorée du pôle Sud de la Lune. L'année 2023 fut également l'année la plus chaude depuis le début des relevés en 1880, avec une série de désastres climatiques qui ont frappé la planète, du Pakistan à la Corne de l'Afrique en passant par le bassin amazonien. Mais surtout, 2023 restera marquée par l'attaque sans précédent du Hamas sur le sol israélien le 7 octobre – et par les implacables représailles d'Israël.