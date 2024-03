Le musée Picasso fait peau neuve et rend hommage à Françoise Gilot

Partager:

Le musée Picasso de Paris, qui abrite la plus importante collection publique d'oeuvres du maître, présente à partir de mardi un accrochage entièrement renouvelé, avec un tout premier hommage à son ex-compagne et peintre Françoise Gilot. Nombre d'oeuvres ont été régulièrement prêtées au cours des dernières années notamment en 2023, année du cinquantième anniversaire de la mort de l'artiste espagnol. C'est donc un peu "son retour à la maison", dit Cécile Debray, la directrice du musée à l'AFP.

La nouvelle collection permanente réunit 400 oeuvres dans 22 salles et sur trois étages d'un hôtel particulier, avec une pièce entièrement dédiée à la Franco-Américaine Françoise Gilot, décédée à 101 ans en juin. Cette dernière partagea la vie de Picasso pendant dix ans (1943-1953) et eut avec lui deux enfants, Claude (né en 1947 et décédé en 2023) et Paloma (née en 1949). Elle est la seule de ses compagnes à s'en être pleinement émancipée pour se réaliser en tant qu'artiste, avec des oeuvres aux Metropolitan Museum of Art et MoMA de New York.

Une dizaine de ses tableaux, alternant entre figuration structurée et abstraction colorée, ainsi que plusieurs de ses dessins sont exposés. - Laboratoire - À partir de 1965 et de la publication de son ouvrage "Vivre avec Picasso" -- qui le dépeint comme tyrannique, superstitieux et égoïste et provoqua un tollé en France --, elle s'est tenue à l'écart du milieu artistique français, avant de s'installer aux États-Unis en 1970.