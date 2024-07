Le yen s'envole après une hausse de taux de la Banque du Japon

Le yen remonte fortement mercredi dans la foulée de la décision de la Banque du Japon (BoJ) de relever une nouvelle fois son taux directeur à un niveau inédit depuis 2008. Vers 08H50 GMT (10H50 à Bruxelles), la monnaie japonaise grimpait de 1,29% face au billet vert, à 150,81 yens pour un dollar, et se rehaussait de 1,26% face à la devise européenne, à 163,17 yens pour un euro.

La devise nippone a atteint 150,07 yens pour un dollar, un plus haut depuis mars face au billet vert, après que la BoJ a remonté son taux directeur à 0,25% - un niveau plus vu depuis 2008 - et ouvert la porte a des hausses supplémentaires.

Bien qu'il ne s'agisse "pas d'une surprise totale", c'est "seulement la deuxième hausse des taux d'intérêt en 17 ans", et elle transmet nettement la volonté de normalisation monétaire de la BoJ, note Ricardo Evangelista, analyste chez ActiveTrades.