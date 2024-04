Le président argentin réaffirme qu'il ne compte pas fermer les universités publiques

Le président argentin Javier Milei a assuré dimanche qu'il n'avait pas l'intention de fermer les universités publiques, cinq jours après la plus grande manifestation du secteur contre la politique d'austérité de son gouvernement.

"Nos opposants ont inventé un mensonge et nous attaquent à partir de ce mensonge", a estimé le président.

"Nous n'avons jamais pensé à fermer les universités publiques, nous n'avons jamais pensé à cesser de les financer", a affirmé M. Milei sur la chaîne de télévision LN+, rééditant ses propos prononcés plus tôt sur la radio Rivadavia.

"Etant donné que ceux qui paient les impôts financent les universités publiques, nous exigeons des audits. Cela fait dix ans qu'il n'y en a pas eu. Qui est-ce qui ne veut pas d'audit des dépenses ? Le voleur", a-t-il ajouté.

Javier Milei, un économiste ultralibéral, est devenu président de l'Argentine en décembre avec la promesse de faire baisser une inflation à trois chiffres, qui s'est établie à 287,9% sur 12 mois en mars selon l'institut national de la statistique.

Le mardi 23 avril, des centaines de milliers de personnes, étudiants, diplômés et universitaires principalement, ont manifesté dans la capitale Buenos Aires et les principales villes du pays, rejoints notamment par des syndicats et des partis d'opposition.