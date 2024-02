Le président mexicain dévoile le numéro d'une journaliste en conférence de presse

Le président mexicain Andres Manuel Lopez Obrador a dévoilé jeudi publiquement le numéro de téléphone d'une journaliste du New York Times pour se plaindre d'une enquête liant son entourage aux narcos, suscitant la colère du quotidien américain.

Le New York Times a dénoncé sur X une "tactique préoccupante et inacceptable de la part d'un dirigeant mondial à un moment où les menaces contre les journalistes vont en augmentant".

L'enquête a été publiée jeudi en anglais et en espagnol. D'après celle-ci, une enquête de fonctionnaires américains a permis de découvrir "des possibles liens entre de puissants opérateurs des cartels et des fonctionnaires et des conseillers" proches de M. Lopez Obrador.

L'article avance qu'un proche du président a rencontré Ismael Zambada, un des leaders du Cartel de Sinaloa, avant sa victoire électorale en 2018.

"Les Etats-Unis n'ont jamais ouvert d'enquête formelle contre Lopez Obrador et les fonctionnaires en charge de l'enquête l'ont archivée", précise le New York Times.