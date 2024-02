Le racket, le lucratif train de la peur qui parcourt l'Amérique latine

Eduardo a commencé à se faire racketter avant même d'avoir ouvert son commerce. Il a ignoré les menaces, mais le ton a pris un tour plus sinistre lorsqu'une nuit un individu à moto a ouvert le feu sur les locaux qu'il était en train d'aménager dans l'est de Lima.

Selon des sources de renseignement consultées par l'AFP, les millions de dollars que génère l'activité n'est dépassé que par le trafic de drogue et la traite d'êtres humains, et pourrait se révéler plus rentable que l'exploitation minière illégale.

Eduardo, qui préfère taire son nom par peur de représailles, a eu connaissance de l'attaque de son établissement, un sauna, par une vidéo envoyée sur son téléphone. "Je crains pour ma vie et celle de ma famille", assure le quadragénaire.

Le gang qui opère dans son quartier lui a réclamé des frais d'"enregistrement" de 13.300 dollars et un paiement mensuel de 1.300 dollars.