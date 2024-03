Le ramadan commencera lundi dans plusieurs pays musulmans avec la guerre à Gaza dans les esprits

Le mois de jeûne du ramadan commencera lundi en Arabie saoudite, dans les Territoires palestiniens et dans la plupart des pays musulmans, sur fond de guerre acharnée dans la bande de Gaza entre Israël et le Hamas qui a fait plus de 31.000 morts.

La Cour suprême saoudienne a déclaré que "le lundi 11 mars 2024" marquera "le début du mois béni du ramadan pour cette année", a indiqué SPA, l'agence de presse officielle de l'Arabie saoudite, qui abrite les lieux les plus sacrés de l'islam.