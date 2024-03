Le père d'un lycéen américain auteur d'une tuerie reconnu coupable d'homicide involontaire

L'adolescent avait plaidé coupable en octobre 2022 d'avoir apporté à son lycée le pistolet avec 50 balles dans son sac à dos et d'avoir tiré sur les lycéens.

Il avait tué deux filles et deux garçons âgés de 14 à 17 ans et blessé six autres élèves et un enseignant.

Face au nombre de morts par armes à feu impliquant des mineurs, la pression monte aux Etats-Unis pour punir les parents qui permettent, souvent par négligence, l'accès à ces armes.