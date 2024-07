Le typhon Gaemi a fait 20 morts aux Philippines, trois à Taïwan, neuf marins disparus

Partager:

Jam Sta Rosa Les pluies torrentielles accompagnant le typhon Gaemi ont fait au moins 20 morts aux Philippines, avant de balayer Taïwan où trois personnes ont péri et un navire a sombré jeudi, neuf marins restant portés disparus selon les derniers bilans. Le typhon, qui a frappé directement Taïwan dans la nuit de mercredi à jeudi, a transformé en rivières les rues de la deuxième ville de l'île autonome, Kaohsiung.

Pour le deuxième jour consécutif, les écoles, les bureaux sonts restés fermés, des centaines de vols ont été annulés de même que des exercices aériens militaires, tandis que la Bourse était suspendue et des milliers de personnes évacuées. Le typhon, qui a touché terre mercredi soir avec des rafales maximales de 190 km/h, a fait au moins trois morts, et 3.300 blessés, avant de s'éloigner vers la Chine orientale. Aux Philippines, qui ne se trouvaient pas sur la trajectoire du typhon, les 20 décès déplorés à Manille et dans les provinces environnantes ont été causés par des noyades, des glissements de terrain, des électrocutions et la chute d'un arbre après les pluies saisonnières diluviennes alimentées par Gaemi qui ont arrosé cette semaine l'île de Luçon, la plus peuplée du pays.

Un pétrolier battant pavillon philippin et transportant 1,4 million de litres de pétrole a coulé jeudi au large de Manille, ont annoncé les autorités qui tentent d'éviter une marée noire. Un membre d'équipage a été retrouvé décédé et une enquête a été ouverte pour déterminer les causes du naufrage en pleine tempête. Ted ALJIBE Le typhon, le plus puissant à frapper Taïwan depuis huit ans, s'est déplacé en direction de la mer vers 04H20 (20H20 GMT mercredi), a indiqué l'Administration centrale de la météorologie de Taïwan Dans le même temps, un cargo battant pavillon tanzanien a sombré au large du sud de Taïwan, selon les pompiers, précisant que neuf membres d'équipage, des ressortissants birmans, étaient portés disparus.