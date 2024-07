Grippe aviaire: la situation devient "alarmante" en Asie-Pacifique, prévient une agence de l'ONU

ADITYA AJI

L'évolution de la grippe aviaire dans la zone Asie-Pacifique, avec des transmissions de plus en plus fréquentes à des humains et l'apparition d'un nouveau variant du virus, devient "alarmante", prévient jeudi l'agence des Nations unies pour l'agriculture (FAO).

"Après une période prolongée d'infections humaines limitées, 13 nouveaux cas humains ont été signalés au Cambodge, ainsi que des cas supplémentaires en Chine et au Vietnam depuis fin 2023", explique l'agence dans un communiqué.