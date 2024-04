"Les enjeux sont très élevés": le procès pénal historique de Trump s'ouvre en pleine campagne présidentielle

Donald Trump va devenir lundi le premier ex-président de l'Histoire des Etats-Unis à faire face à la justice pénale, avec l'ouverture d'un procès à New York qui rend plus imprévisible son duel contre Joe Biden lors de l'élection de novembre.

Un peu plus de trois ans après avoir quitté la Maison Blanche dans le chaos, il risque, en théorie, une peine de prison. Cela ne l'empêcherait pas d'être candidat au scrutin présidentiel du 5 novembre, où il rêve d'une revanche contre Joe Biden, mais placerait la campagne dans une situation totalement inédite. S'il était déclaré non coupable, ce serait au contraire une victoire majeure pour le candidat républicain.

"Enjeux très élevés"

"Les enjeux sont très élevés, parce que Trump et ses avocats ont réussi jusqu'à présent à ralentir les (autres) procès" sur des accusations de tentatives illégales d'inverser les résultats de la présidentielle de 2020 et sa gestion de documents classifiés, souligne à l'AFP Carl Tobias, professeur de droit de l'université de Richmond. Et le dossier Stormy Daniels, qualifié de fragile par des experts, "pourrait être le seul jugé avant les élections", ajoute-t-il.

Jusqu'aux derniers jours, les avocats ont vainement multiplié les recours pour retarder l'échéance. Samedi soir, en meeting en Pennsylvanie, Donald Trump s'est encore dépeint en victime d'une persécution judiciaire et politique. "Nos ennemis veulent m'enlever ma liberté parce que je ne les laisserai jamais, jamais prendre la vôtre", a-t-il lancé à ses supporteurs. Il a assuré qu'il témoignerait au procès.

Le tribunal de Manhattan sera placé sous très haute sécurité. Des manifestations pro et anti-Trump sont attendues, tout comme les caméras des médias du monde entier. Les audiences ne seront elles pas télévisées. Première étape lundi, la sélection des douze jurés qui auront la charge de déclarer à l'unanimité Donald Trump "coupable" ou "non coupable", un processus qui pourrait prendre plusieurs jours.