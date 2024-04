Les clés de la Maison Blanche: le procès pénal de Trump, va-t-il changer la donne?

Serge Jaumain, professeur d'histoire à l'ULB, décortique cette saga juridique complexe : "On n'a jamais eu dans l'histoire américaine un tel lien entre justice et élection présidentielle. D'abord, on n'a jamais eu un candidat porté par l'un des deux partis qui se trouvait ainsi inculpé. C'est tout de même lourd", souligne-t-il.

"Il pourrait s'auto-déclarer comme devant être gracié"

Les deux procès civils auxquels Trump fait face concernent des accusations de harcèlement sexuel et de fraude financière. Dans le premier cas, une ancienne journaliste a obtenu gain de cause pour diffamation et une indemnité de 80 millions de dollars. Dans le second, Trump doit verser près de 450 millions de dollars, une somme qu'il a réussi à réduire à 175 millions après un appel.

Ce dernier procès pourrait s'avérer plus dangereux pour Trump que les précédents. Ses avocats ont tenté de le reporter sans succès. Serge Jaumain explique : "Ses avocats mettent en œuvre des moyens considérables pour retarder les procès afin que cela n'ait pas lieu avant l'élection. On sait qu'un certain nombre de républicains pourraient ne pas le soutenir s'il est condamné".

Un report de procès lui permettrait de demander "une amnesty ou de s'auto-déclarer comme devant être gracié", ce qu'il pourra faire s'il est élu président. Mais cela ne pourra avoir lieu "que pour les procès liés à la justice fédérale".