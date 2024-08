Les espoirs de trêve s'amenuisent à Gaza, où l'armée israélienne intensifie ses opérations

Alberto PIZZOLI

Les espoirs s'amenuisent pour un cessez-le-feu dans la bande de Gaza, toujours pilonnée par l'armée israélienne qui y intensifie jeudi ses opérations contre le Hamas, en dépit de la pression maintenue par les Etats-Unis sur les belligérants pour arracher un accord.

Après plus de dix mois de guerre, qui a dévasté le territoire palestinien et fait des dizaines de milliers de morts, un nouveau cycle de négociations entre Israël et les médiateurs, américain, qatari et égyptien est en principe prévu d'ici la fin de la semaine au Caire, mais le rendez-vous n'a jusque-là pas été confirmé.