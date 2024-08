Indonésie: plusieurs manifestations pour dénoncer un projet de loi électorale

Des manifestations de rue ont éclaté en plusieurs endroits d'Indonésie jeudi, en protestation contre un projet de réforme électorale. Les contestataires craignent en effet que la proposition ne renforce encore le pouvoir du président Joko Widodo et de ses alliés.

Un rassemblement devant le bâtiment du parlement à Jakarta a pris une tournure violente après que plus de 2.000 manifestants ont mis le feu à des pneus et ont tenté de pénétrer dans l'hémicycle. Des affrontements ont éclaté entre la police en tenue anti-émeute et les protestataires, lesquels ont réussi à franchir les barricades installées par les forces de l'ordre.

Dans la ville de Semarang, les forces de sécurité ont usé de gaz lacrymogènes et sorti les canons à eau pour empêcher la foule de se diriger vers le bâtiment du gouvernement local. Des manifestations similaires ont également eu lieu dans plusieurs autres villes indonésiennes.