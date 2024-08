"Nous sommes au bord du gouffre": comment Donald Trump gère-t-il le gain de popularité de sa rivale Kamala Harris?

Le gain de popularité de Kamala Harris ne plaît évidemment pas à Donald Trump. Il est tout simplement furieux. Pour lui, elle est son pire cauchemar, rien ne se passe comme prévu. Elle continue d'avoir des sondages plutôt favorables dans les États clés, ce qui pose un problème, et elle continue son ascension.

Alors que fait-il? Il essaie de trouver la parade et pour l'instant, il n'y arrive pas. Et en plus, ce qu'il espère ne marche pas. Il espérait durant cette convention que Kamala Harris soit déstabilisée par des manifestations pro-palestinienne. Raté, il n'y a pas eu de débordement. Alors, il l'insulte encore et encore. Il la traite de folle, il se moque de son rire et puis parfois il dit même qu'elle a un faible QI.