Les États-Unis envisagent de construire un port temporaire à Gaza pour acheminer l'aide humanitaire

Durant un discours devant le Congrès américain, Joe Biden a annoncé la création d'un port à Gaza afin de mieux acheminer l'aide humanitaire et ainsi éviter des drames comme celui d'aujourd'hui. Cinq personnes ont été tuées et dix autres blessées par la chute d'un colis parachuté sur la ville de Gaza.

Un projet de port qui devrait également pallier au blocage de l'aide par Israël et soulager les Gazaouis qui souffrent cruellement du manque de nourriture. Il y a encore cinq ans, on apercevait des bateaux de pêche et des pêcheurs en activité dans le port de Gaza. Aujourd'hui, il a quasiment été détruit par les frappes israéliennes.