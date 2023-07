Les Etats-Unis veulent étendre le "friend-shoring" aux économies émergentes, selon Yellen

L'économie mondiale a été secouée ces dernières années par des ruptures dans la chaîne d'approvisionnement et les grandes puissances occidentales cherchent à diversifier leurs partenaires afin de devenir moins dépendantes de la Chine et de la Russie, considérés comme de potentiels rivaux systémiques.

Mme Yellen s'exprimait au deuxième jour d'une visite dans le pays communiste, où elle a rencontré des hauts responsables politiques et économiques.

Les États-Unis et le Vietnam, où nombre de géants manufacturiers sont implantés, entretiennent des liens commerciaux de plus en plus étroits et voient d'un très mauvais oeil les ambitions croissantes de la Chine dans la région.

"Les États-Unis s'efforcent de renforcer, et non d'affaiblir, leurs liens avec le monde émergent et en développement, comme en témoigne notre partenariat avec le Vietnam" a affirmé Mme Yellen dans son discours.