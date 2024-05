Les politiques envers Gaza ont "ébranlé la foi" en l'UE, estime Erdogan

Depuis la flambée de violences dans le territoire palestinien, qui a fait 34.904 morts selon le Hamas et qui est menée par Israël en représailles des massacres du 7 octobre (1.170 morts et toujours 129 personnes retenues en otages), M. Erdogan a pris le parti du mouvement palestinien dont il est proche et dénonce sans relâche l'attitude des Occidentaux.

"Tant que les crises, les conflits et les guerres qui touchent l'Europe et notre géographie commune demeureront irrésolus, la remise en question de ces valeurs ne cessera de s'accentuer", prévient-il.

"De nombreux défis tels que les guerres, les conflits, les actes terroristes, la migration irrégulière et le changement climatique (...) menacent l'ordre sur le continent européen", poursuit le chef de l'État.

Il dénonce "la montée de l'islamophobie, de la xénophobie et du racisme à travers le continent (qui) constituent l'une des plus grandes sources de préoccupation pour nos citoyens et les immigrés vivant en Europe", dit-il, et insiste sur "la discrimination et les crimes haineux contre la communauté turque européenne (devenus) monnaie courante".