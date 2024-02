Les prisons de Colombie placées en état d'alerte

"Nous venons d'approuver à l'unanimité l'état d'alerte", a déclaré à la presse Néstor Osuna, soulignant que la mesure a pour objectif de "protéger la vie et l'intégrité des gardiens de prison et éradiquer complètement l'extorsion et la corruption".

Samedi, un gardien a été abattu par deux hommes à moto devant la prison de Carthagène (nord), et des surveillants ont été agressés à Jamundi (sud-ouest), selon les autorités, sans plus de précisions. Les médias locaux évoquent une fusillade.