Les relations avec les talibans sont tributaires des droits des femmes, réaffirme Blinken

"Nous continuons d'œuvrer afin que les talibans rendent des comptes pour les nombreux engagements qu'ils ont pris et n'ont pas remplis, en particulier en ce qui concerne les droits des femmes et des filles", a dit M. Blinken à la presse.

Aucun pays n'a reconnu les autorités talibanes, et les États-Unis ont évité tout engagement économique direct, en partie en raison de l'éviction des femmes des établissements scolaires secondaires et universitaires et des espaces publics.

"Nous avons été très clairs avec les talibans - et des dizaines de pays à travers le monde ont été très clairs - sur le fait que le chemin vers des relations plus normales entre les talibans et d'autres pays sera bloqué jusqu'à ce que les droits des femmes et des filles, entre autres, soient respectés", a ajouté M. Blinken.

Le président américain Joe Biden avait promis de mettre fin aux guerres de l'Amérique et a ordonné un retrait d'Afghanistan.

En réponse à une question de la presse, M. Blinken a défendu le retrait.