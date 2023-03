L'Europe envoie 13.000 PC et smartphones de plus vers l'Ukraine

Plusieurs milliers d'ordinateurs portables, smartphones et tablettes rassemblés dans les Etats membres de l'UE seront acheminés dans les prochaines semaines vers l'Ukraine avec l'aide de l'UE, informe mercredi la Commission européenne. 13.000 appareils ont été collectés via l'initiative "Laptops for Ukraine" et s'ajouteront aux 12.000 qui ont déjà été transportés vers le pays en guerre via le mécanisme de protection civile de l'UE.