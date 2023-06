Libération d'Olivier Vandecasteele: qui sont les trois prisonniers également échangés contre Assadollah Assadi?

La libération de trois otages - en plus d'Olivier Vandecasteele - fait partie de l'accord qui a permis d'échanger Assadollah Assadi, le terroriste iranien condamné par la Belgique. Qui sont-ils ? Et pourquoi purgeaient-ils une peine de prison ?

Kamran Ghaderi, Massud Mosaheb et un homme de nationalité danoise, voici les 3 otages libérés par l’Iran.

Kamran Ghaderi est un chef d’entreprise autrichien détenu depuis plus de 4 ans. Il est interpellé en 2016 lors d’un voyage d'affaires sur le sol iranien. Suspecté d’espionnage et de collaboration avec le gouvernement américain, il est condamné à 10 ans de prison. Des années qu’il passe à la prison d'Evin. Il y sera maintenu à l'isolement pendant près d'un an.

Massud Mosaheb a 73 ans. Cet ingénieur en mécanique, lui aussi autrichien, est détenu depuis plus de 7 ans. Il est Arrêté à Téhéran en janvier 2019, alors qu'il accompagnait des scientifiques autrichiens. Accusé d'espionnage au profit d'Israël et de l'Allemagne, il est condamné à 10 ans de prison qu’il effectue lui aussi à la prison d’Evin. Il y aurait subi de la torture et des mauvais traitements.

Le dernier otage libéré est un homme danois arrêté en novembre 2022. Il est accusé de participer à des réunions menaçant la sécurité nationale de l’Iran ainsi qu’aux manifestations pour le droit des femmes qui ont suivi la mort de Mahsa Amini.