L'Inde signe son premier contrat de recherche de lithium à l'étranger

Ce contrat contribuera à assurer au pays "une chaîne d'approvisionnement résiliente et diversifiée pour les matériaux critiques et stratégiques", a indiqué son ministre du Charbon et des Mines, Pralhad Joshi, sur le réseau X.

L'accord de 24 millions de dollars lie les compagnies publiques Khanij Bidesh India côté indien et Camyen SE côté argentin et porte sur la province de Catamarca, la plus riche en lithium du pays.