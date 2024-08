L'Iran accuse Israël de vouloir "étendre la guerre" au Moyen-Orient

Depuis cette date, toutes les tentatives de médiation ont échoué et la guerre, qui a fait selon le Hamas près de 40.000 morts dans le petit territoire palestinien assiégé, a ravivé les tensions au Moyen-Orient, entre d'une part l'Iran et les groupes armés qu'il soutient, dont le Hezbollah et les Houthis du Yémen, et Israël de l'autre.

Le chef des rebelles houthis a réitéré jeudi ses menaces de riposte à une attaque israélienne contre un port contrôlé par son groupe.

Face aux risques d'une extension de la guerre, la communauté internationale tente de trouver des voies d'apaisement et de relancer les négociations en vue d'un cessez-le-feu associé à la libération des otages retenus à Gaza.